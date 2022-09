'ब्रह्मास्त्र' रिलीज के बाद लोगों से आलिया-रणबीर कपूर ने की बात, अच्छे बुरे रिएक्शन्स का ऐसे दिया जवाब

नई दिल्ली: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt)की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही हैं. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. अब हर किसी को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 (Brahmastra Part 2) का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच रणबीर-आलिया फिल्म रिलीज के बाद अहमदाबाद दर्शकों से मिलने पहुंचे और अच्छी बुरी प्रतिक्रियाओं का काफी कूल तरीके से सामना किया.

अहमदाबाद हुए रवाना

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र के निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ अहमदाबाद पहुंचे हैं. तीनों ने कुछ दर्शकों और मीडिया के साथ बैठकर फिल्म देखी और लोगों से उनकी प्रतिक्रया जानी. इस दौरान फिल्म को लेकर लोगों के निगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स का आलिया ने बड़ी ही शांती से जवाब दिया. उनके इस इवेंट को वीडियों सामने आते ही लोग एक्ट्रेस से काफी इंप्रेस हो गए हैं.

निगेटिव रिस्पॉन्स पर बोलीं आलिया

यलो कलर के बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट में लोगों के बीच पहुंची आलिया भट्ट ने लोगों के निगेटिव कमेंट पर कहा कि 'जब भी मीडिया नकारात्मक सवाल पूछता है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर ज्यादा चर्चा या रिएक्ट न करें.

she is pregnant right now but her mindset is commendable. this is the same girl who faced insane trolling during her initial days but see now, the way she answers the media these days is not an easy task. only warmth and positivity. keep shining <3pic.twitter.com/Z3ble4IDZh

— simp (@jhonkahawaka) September 15, 2022