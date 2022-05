Brahmastra: रणबीर-आलिया की फिल्म ने रिलीज से पहले ही रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म

नई दिल्ली: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा (Brahmastra)' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. लंबे वक्त से इस फिल्म को लेकर कोई न कोई नई अपडेट सामने आ जाती है. अब अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की पूरी टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके बाद फिल्म के लिए उत्सुकता भी दोगुनी हो गई है.

'ब्रह्मास्त्र' ने रचा इतिहास

दरअसल, 'ब्रह्मास्त्र' ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'ब्रह्मास्त्र' वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स की ग्लोबल थियेट्रिकल रिलीज की लिस्ट में शुमार होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है. बता दें कि इस लिस्ट में 'लव एंड थंडर', 'ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर', 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर फॉर 2022' जैसी फिल्में पहले ही शामिल हैं.

इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी 'ब्रह्मास्त्र'

अब यह फिल्म भारत के अलावा वॉल्ट डिज्नी द्वारा कनाडा और यूनाइटेड के साथ ही दुनियाभर के सिनेमाघरों में 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली है.

'BRAHMASTRA' MAKES IT TO DISNEY'S GLOBAL RELEASE CHART... #WaltDisneyStudiosMotionPictures has added #Brahmāstra Part One: #Shiva to its *global* theatrical release slate for 2022, which also includes #ThorLoveAndThunder, #BlackPantherWakandaForever and #AvatarTheWayOfWater. pic.twitter.com/ZbsyzlefeU

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 8, 2022