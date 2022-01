अब घर बैठे फ्री में देख सकेंगे अल्लू अर्जुन की फिल्म 'अला वैकुंठपुरमलो', जानिए कैसे और कहां

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) ने दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है. दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई. अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया है. फिल्म के गानें से लेकर डायलॉग्स तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं.

थिएटर में रिलीज नहीं होगी 'अला वैकुंठपुरमलो'

'पुष्पा: द राइज' की सफलता के बाद अब मेकर्स ने अल्लू की फिल्म 'अला वैकुंठपुरमलो' (Ala Vaikunthapurramuloo) को भी हिंदी में रिलीज करने का फैसला लिया है. अब खबर आ रही है कि स्टाइलिश स्टार की ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी, जिसके बाद से ही फैंस काफी निरााश हैं. ऐसे में मेकर्स ने ऐलान किया है कि इस लोग इस फिल्म को घर बैठे फ्री में देख सकेंगे.

'अला वैकुंटापुरमुलु' का टीवी पर होगा प्रीमियर

#AlaVaikunthapurramuloo (Hindi) will not open in cinemas. However to honour fans, we are excited to announce the release of this highly anticipated film on DHINCHAAK TV, India’s leading movie channel, A Goldmines venture, on February 6th. pic.twitter.com/YO6sjeMfGG

Goldmines Telefilms (@GTelefilms) January 22, 2022