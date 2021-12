'पुष्पा' की सफलता से भावुक हुए डायरेक्टर, टीम हर सदस्य को दिया ये इनाम

नई दिल्ली: साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के लीड रोल वाली फिल्म 'पुष्पा' को दर्शकों और समीक्षकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. अब फिल्म को मिली सराहना से खुश डायरेक्टर सुकुमार ने घोषणा अपनी टीम के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा, "मेरी प्रोडक्शन टीम को उनके अथक समर्थन के लिए सराहना करने की आवश्यकता है."

भावुक हुए डायरेक्टर

सुकुमार ने आगे कहा, "प्रोडक्शन बॉय, कैमरामैन, लाइटमैन, और अन्य सभी जिन्होंने 'पुष्पा' के लिए दिन रात एक करके काम किया. प्रशंसा के प्रतीक के रूप में, मैं टीम के हर सदस्य को उपहार के रूप में 1 लाख रुपये देना चाहूंगा." सुकुमार अपने धन्यवाद भाषण के दौरान काफी भावुक हो गए थे.

थैंक यू मीट का हुआ आयोजन

फिल्म की अपार सफलता से उत्साहित 'पुष्पा' की टीम ने सफलता का जश्न मनाने के लिए हाल ही में थैंक यू मीट का आयोजन किया गया था.

Director @aryasukku promises an amount of Rs. 1 Lakh each to all the hardworking crew of the production, camera, and art departments.

Watch the full speech here!

- https://t.co/bZwV7PiaPj#PushpaBoxOfficeSensation #PushpaTheRise@alluarjun @iamRashmika @ThisIsDSP pic.twitter.com/eFR78sQKtP

— Pushpa (@PushpaMovie) December 28, 2021