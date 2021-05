अली गोनी के नन्हें भाजे भी हुए कोरोना पॉजिटिव, एक्टर ने मांगी अल्लाह से दुआ

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 14' फेम छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर और मॉडल अली गोनी (Aly Goni) पिछले कुछ समय से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, इस बार उनके परिवार से दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, अली के परिवार के ज्यादातर सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों को दी है.

कई दिनों से संक्रमित है अली का परिवार

अली ने बताया कि उनकी मां और बहन सहित नन्हें भांजे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. अली ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'मैं समझ सकता हूं कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके घरवाले पॉजिटिव मिले हैं. मेरे परिवार के भी ज्यादातर सदस्य पिछले 9 दिनों से संक्रमित हैं. मेरी मां, बहन और उसके बच्चे फाइटर हैं.'

फैंस कर रहे हैं परिवार के लिए दुआ

I can understand what people are feeling jinke ghar wale are positive.. My most of the family members are positive from last 9 days My mom My sister her kids hey are fighter the way they r fighting with this virus specially my baby munchkins ya Allah reham take care

