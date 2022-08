विजय देवरकोंडा के घर पहुंचीं अनन्या पांडे, एक्टर ने दिलाया मां का आशीर्वाद

नई दिल्ली: 'किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकां आई, मैं घर में सब से छोटा था मिरे हिस्से में मां आई.' सिर्फ मुन्नवर राना की पंक्तियां ही नहीं कई ऐसे गीत भी हैं जिनमें मां का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया है. मां का होना यानी धरती पर ईश्वर का होना. ऐसा ही कुछ विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के घर पर देखने को मिला. अपनी फिल्म 'लाइगर' की प्रमोशन के दौरान वो अपनी मां से मिलने अपने घर जा पहुंचे.

हाल ही में विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में वो अपनी मां के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं. हाथ जोड़े वो अनन्या के बगल में सोफे पर बैठे नजर आए. वहीं अनन्या ने भी उनका मां का आशीर्वाद लिया.

This whole month touring across India and receiving so much love already felt like God's blessing!

But Mummy feels we needed his protection :)

So Poooja and sacred Bands for all of us

Now she will sleep in peace while we continue our tour #Liger pic.twitter.com/q6ew2HFzik

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 17, 2022