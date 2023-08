DON 3: 'डॉन तो एक ही है', रणवीर सिंह का लुक सामने आते ही अमिताभ बच्चन के लिए फिर उमड़ा प्यार

नई दिल्ली: 'डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.' 1978 में यही डायलॉग महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कुछ इस अंदाज में कहा कि ये आज तक बच्चे-बच्चे की जुबां पर रहता है. हाल ही में 'डॉन' फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'डॉन 3' का ऐलान हुआ है, इसी के साथ फिल्म का टीजर भी जारी किया गया है. इस बार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को 'डॉन' के अंदाज में देखा जा रहा है.

दौर के साथ बदलता गया 'डॉन' का चेहरा

फिल्म के ऐलान के बाद से ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के चाहने वाले काफी नाराज दिख रहे हैं. उनका मानना है कि 'डॉन' में उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता. ऐसे में देखा जाए तो इंडस्ट्री के सबसे पहले 'डॉन' तो बिग बी रहे हैं और उन्होंने जिस जिंदादिली से इस रोल को निभाया वो अंदाज फिर किसी में नहीं दिखा. खैर, दौर बदला और इस बदलते दौर के साथ 'डॉन' का चेहरा भी बदलता गया.

शाहरुख खान भी नहीं दिखा पाए थे वो दम

शाहरुख खान ने 2006 और 2011 में 'डॉन' के रूप दर्शकों का दिल जीतने की काफी कोशिशें कीं, हालांकि, उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उम्मीद की जा रही है. अब रणवीर सिंह बेशक इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आज भी यही मानते हैं कि 'डॉन' का मतलब अमिताभ बच्चन. ऐसे ही एक शख्स है मोसेस सैपिर, इजराइल के रहने वाले मोसेस को अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा फैन माना जाता है.

अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फैन ने किया ट्वीट

'डॉन 3' का ऐलान होते ही मोसेस ने अपने ट्वीट में अमिताभ बच्चन के लिए फिर अपना प्यार जाहिर किया है.

There is only one Don

The real Don

Even fine actor As SRK not suited the role of Don.

I love Farhan as Film maker he Dir some great films.

& now New Don is coming…

From all this only one thing happens

This empowers Amitabh Bachchan more & more as Don.

Look at him… there is no… pic.twitter.com/6YNVyotoXe

— Moses Sapir (@MosesSapir) August 8, 2023