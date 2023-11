Animal Advance Booking: बंपर कमाई के लिए तैयार है रणबीर कपूर की 'एनिमल', 6 दिन पहले से ही शुरू हो गई एडवांस टिकट बुकिंग

नई दिल्ली: Animal Advance Ticket Booking: रणबीर कपूर नए अंदाज में 'एनिमल' के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है. कुछ दिन पहले ही जारी किए गए फिल्म के फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता को दोगुना कर दिया है. वहीं, मेकर्स ने भी पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने की पूरी तैयारी कर ली है. ऐसे में फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग 6 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई है.

शुरू हुई एडवांस टिकट बुकिंग

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी 'एनिमल' को इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म माना जा रहा है. फिल्म का टीजर जारी होने के बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर बज हुआ था. अब इसका ट्रेलर देखने के बाद 'एनिमल' का इंतजार करना मुश्किल हो गया है.

Get ready to dive into the wild world of #Animal!

Releasing at PVR on 1st Dec!

— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) November 25, 2023