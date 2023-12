Animal Box Office Collection Day 1: रणबीर कपूर की 'एनिमल' के साथ नया तूफान, पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखा भौकाल

Animal Box Office Collection Day 1: रणबीर कपूर की 'एनिमल' का शोर पिछले कुछ समय इतना तेज हो गया है कि इसके सामने और किसी फिल्म की गूंज सुनाई ही नहीं दे रही है. पहली बार इस फिल्म में रणबीर को एक गैंगस्टर बने हुए बेहद खूंखार अंदाज में देखा जा रहा है. ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही फिल्म के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी. यह इंतजार 1 दिसंबर को आखिरकार खत्म हुआ और इसी के साथ सिनेमाघरों में भारी भीड़ भी देखने को मिलने लगी है. फिल्म के पहले दिन की कमाई भी सामने आने लगी है. चलिए जानते हैं कि 'एनिमल' का कैसा भोकाल दिखा रही है.

60 करोड़ रुपये के पार पहुंचा आंकड़ा

'एनिमल' एडवांस टिकट बुकिंग के आंकड़े देखने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा था कि यह बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से कमाल दिखाएगी, अब हुआ भी कुछ ऐसा ही.

‘ANIMAL’ IS SENSATIONAL…

Non-holiday / non-festival release

Non-franchise

No superstar cameos

‘Adults’ certificate

3+ hours run time

Clash with another film…

Yet, #Animal has a PHENOMENAL Day 1 across #India… Fri ₹ 54.75 cr. #Hindi version. Nett BOC.… pic.twitter.com/fOM9S0ASdq

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 2, 2023