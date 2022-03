The Kashmir Files Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर कायम रहा फिल्म का जलवा, कमाए इतने करोड़ रुपए

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दर्शकों द्वारा जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. काफी वाद-विवाद और ट्रोलिंग का सामना करने के बाद आखिरकार ये फिल्म बीते गुरुवार को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती ये फिल्म दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है.

'द कश्मीर फाइल्स' काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है

फिल्म की रिलीज को लेकर तमाम विवाद हुए, लेकिन इसके लिए दर्शकों की उत्सुकता कम नहीं हुई. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों सितारों की इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया है.

फिल्म के अब तक के कारोबार से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लिए लोग कितने बेताब थे. फिल्म का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है.

तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है

फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है. रविवार को हुए फिल्म के ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि विवेक अग्निहोत्री धमाकेदार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं.

#TheKashmirFiles shows PHENOMENAL GROWTH… Grows 325.35% on Day 3 [vis-à-vis Day 1], NEW RECORD… Metros + mass belt, multiplexes + single screens, the *opening weekend biz* is TERRIFIC across the board... Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr. Total: ₹ 27.15 cr. #India biz. pic.twitter.com/FsKN36sDCp

taran adarsh (@taran_adarsh) March 14, 2022