The Kashmir Files Box Office Collection Day 4: लगातार तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है फिल्म, चौथे दिन की इतनी कमाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है. फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ सेलेब्स से भी खूब प्यार मिल रहा है. काफी वाद-विवाद और ट्रोलिंग का सामना करने के बाद आखिरकार ये फिल्म बीते गुरुवार को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती ये फिल्म दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है.

'द कश्मीर फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है

फिल्म को हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों सितारों की दमदार अदाकारी से सजी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने धमाकेदार रिकॉर्ड बनाया है.

फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है

अब फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. 'द कश्मीर फाइल्स' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, फिल्म की कमाई में केवल इजाफा होते जा रहा है.

While *most films* crash/fall on the crucial Monday, #TheKashmirFiles is on a RECORD-SMASHING SPREE... Mon is similar to Sun… #TKF is a SMASH-HIT… On course to be a BLOCKBUSTER… Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr. Total: ₹ 42.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/yyd2qbwcB1

taran adarsh (@taran_adarsh) March 15, 2022