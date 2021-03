कोरोना वायरस को लेकर अनुपम खेर ने की खास अपील

नई दिल्ली: लंबे समय तक कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद अब बेशक लोगों ने आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी टला नहीं है. सरकार लगातार लोगों से दिशा-निर्देशों का पालन करने पर जोर दे रही हैं. वहीं, अब दोबारा देशभर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं.

हमें अब भी सावधान रहने की जरूरत

ऐसे में अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने मास्क पहनने के महत्व और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में अभिनेता ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि कोरोना अभी भी फैल रहा है और हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है.

बहुत सारे लोग हो रहे हैं प्रभावित

उन्होंने वीडियो में कहा, "हमारे देश ने दुनिया की तुलना में बहुत अच्छी तरह से कोरोना को प्रबंधित किया है, लेकिन अब एक नई लहर है और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो और हम चाहते हैं कि लोग बेहतर हों."

लोग नहीं बना रहे सामाजिक दूरियां

अनुपम ने आगे कहा, "टीकाकरण हो रहा है, लेकिन हम आजादी का अनुभव कर रहे हैं. हम बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और सामाजिक दूरियां नहीं बना रहे हैं. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें.

An Appeal: There is a fresh surge of Corona cases. Even though there is vaccine but Please let’s not relax. Maintain safety measures. Wear masks. Avoid crowded places. Keep social distance. Wash hands regularly. Sanitise surroundings. #Corona pic.twitter.com/NwOoiZCtT1

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 20, 2021