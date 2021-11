'अनुपमा' के इस सीन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं फैंस, जानिए क्या है इसमें खास

नई दिल्ली: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के लीड रोल वाला सुपरहिट शो 'अनुपमा' (Anupamaa) दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. शो में हर दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं, जो दर्शकों को इसके साथ बांधे रखता है. ऐसे में फैंस भी इसकी हर अपडेट के लिए उत्साहित रहते हैं. वहीं, हाल ही में इस बार शो के एक एपिसोड में ऐसा सीन देखने को मिला है जो अब काफी वायरल हो रहा है.

अनुमपा ने छोड़ा घर

दरअसल, हाल के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा ने अपने मान-सम्मान के लिए अपना घर छोड़ दिया है. लेकिन बहुत सी ठोकरें खाने के बाद भी उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिल पाई. इसी वजह से वह थक-हारकर एक पार्क में बैठ जाती है और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती है.

भगवान कृष्ण के लिबास में आता है बच्चा

रोती हुई अनुपमा के पास एक छोटा बच्चा आता है, जो उसके आंसू पोंछने लगता है. यह बच्चा भगवान कृष्ण के गेटअप में है. अनुपमा के लिए जैसे ये बच्चा वाकई भगवान का रूप है. इस मुश्किल वक्त में वह बच्चे को गले लगाकर खूब रोने लगती है. हालांकि, थोड़ी ही देर में वहां बुर्का पहने एक महिला आती है और उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है.

सीन में दिया खूबसूरत मैसेज

अब इस महिला को बुर्के में दिखाकर यह साबित कर दिया गया है कि भगवान कृष्ण के रूप में दिख रहा ये बच्चा एक मुस्लिम बालक है.

ऐसे में अब इस छोटे से सीन ने सभी का दिल जीत लिया है. लोगों का कहना है कि मेकर्स ने अपने कुछ मिनट के सीन्स से एक बड़ा संदेश दिया है.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स इस सीन के स्क्रीनशॉट्स के साथ खूब ट्वीट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसे देखा, लेकिन इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा था.'

Idk who all saw this scene but it contains a deep message #Anupamaa @TheRupali @AshwinKVerma @iamgauravkhanna #MaAn pic.twitter.com/k8o14g9mXR

— Amrita Kataria (@AmritaKataria2) November 1, 2021