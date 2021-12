अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने किया '83' का रिव्यू, जानिए कैसी है रणवीर सिंह की फिल्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के लीड रोल वाली फिल्म '83' को दर्शकों और फिल्मी हस्तियों से खूब सराहना हासिल हुई है. अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने भी फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. दोनों ही हस्तियों ने 1983 विश्व कप ड्रामा '83' की जमकर तारीफ की है.

विराट ने की फिल्म की तारीफ

विराट ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित पल को इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है. एक काल्पनिक रूप से बनाई गई फिल्म जो आपको 1983 में विश्व कप की घटनाओं और भावनाओं में डुबो देती है.

Couldn't have relived the most iconic moment of Indian cricket history in a better manner. A fantastically made movie which immerses you in the events and the emotion of the world cup in 1983. Splendid performances as well.

फिल्म में कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया है.' साल 1983 की विश्व कप जीत यकीनन देश के इतिहास में सबसे महान क्रिकेट का पल बना हुआ है.

अनुष्का को पसंद आई रणवीर की एक्टिंग

कपिल देव की अगुआई वाली भारतीय टीम को गंभीर दावेदारों में से एक भी नहीं माना जाता था. वहीं, अनुष्का ने भी फिल्म के लिए शानदार प्रतिक्रिया दी और रणवीर सिंह के जबरदस्त प्रदर्शन पर बात की. उन्होंने कहा, 'भारत के खेल इतिहास में एक जादुई पल है 83. इसे पूरी टीम ने खूबसूरती से जीवंत किया. नई पीढ़ी के लिए इस फिल्म से काफी कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी.'

A magical moment in India’s sporting history brought to life so beautifully by the entire team of #83TheFilm. @kabirkhankk thank you for letting the newer generations relive this through your film and @RanveerOfficial, what can I say? You are just superlative in the film.

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) December 25, 2021