चुनावी नतीजों के बीच अर्चना पूरन सिंह होने लगीं ट्रेंड, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली: पंजाब चुनाव 2022 के नतीजे सामने आने के बाद यह तो साफ हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के हाथ से पंजाब की कुर्सी निकल गई है. ऐसे में अब उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग मीम्स चलाए जाने लगे हैं. इसी के साथ एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) का नाम भी ट्रेंड होने लगा है. दरअसल, इसका कारण है सिद्धू और अर्चना दोनों ही कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जज की कुर्सी पर दिख चुके हैं. अब कहा जा रहा है सिद्धू शो में अपनी सीट पर वापस कर सकते हैं.

कपिल के शो में जज थे सिद्धू

अब, नेटिजन्स अर्चना पूरन सिंह पर कुछ मजेदार मीम्स पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्हें शो में अपनी स्थिति के बारे में चिंता होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धू वापसी कर सकते हैं.

Yes he reach Mumbai at Salman khan Flat and Demand His seat For Show from #ArchanaPuransingh https://t.co/5pjtAovZtd

— MRUGESH PARMAR (@IamMrugesh) March 10, 2022