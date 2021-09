Drug Case: अर्जन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को NCB ने फिर किया गिरफ्तार, बरामद हुए ड्रग्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rapmal) की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के भाई अगिसियालोस डेमेट्रिएड्स को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है. एनसीबी मुंबई और गोवा ने एक संयुक्त अभियान चलाया था, जिसके तहत ही अगिसियालोस का गिरफ्तारी हुई है. एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि वह ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं.

2 सालों में तीसरी बार गिरफ्तार हुए अगिसियालोस

2 सालों में यह तीसरा मौका है जब अगिसिलास ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.

NCB Mumbai and Goa in a joint operation arrest Bollywood actor Arjun Rampal's girlfriend Gabriella Demetriades's brother from Goa, in connection with a drugs case; seized charas: Narcotics Control Bureau

— ANI (@ANI) September 25, 2021