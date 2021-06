रेप मामले में पर्ल वी पुरी को जमानत मिलने पर भड़के आसाराम बापू के भक्त, ट्विटर पर निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: बीते मंगलवार को ही छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को नाबालिक से रेप के आरोप में जमानत पर रिहा कर दिया गया है. अभिनेता को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और 11 दिन बाद उन्हें जमानत मिली है. इसके बाद से ही जहां एक पर्ल के कलाकार दोस्तों और फैंस के बीच खुशी का माहौल है. बता दें कि पर्ल को पोस्को एक्ट (Posco Act) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

न्यापालिका पर लगाया पक्षपात का आरोप

पुलिस ने अपने एक बयान में कहा था कि अभिनेता के खिलाफ उन्हें सबूत मिले हैं. ऐसे में अब पर्ल की जमानत के बाद कुछ लोग काफी भड़क पड़े हैं. दरअसल, आसाराम बापू (Asaram Bapu) के भक्तों ने पर्ल को जमानत दिए जाने पर सोशल मीडिया (Social Media) पर हंगामा खड़ा कर दिया है.

Sant Shri Asharamji Bapu was not granted bail even once in 8 years under the POCSO Act and in the second case, actor Pearl V Puri was granted bail in just 12 days. wow re judiciary.#एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल #WednesdayMotivation#wednesdaythought pic.twitter.com/VxRF9pWoyD

— ✿वेदवती✿ (@Vedvati_) June 16, 2021