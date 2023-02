Ask SRK: FIR कराने की धमकी देकर फैन ने शाहरुख खान से पूछा ऐसा सवाल, एक्टर को बताना पड़ गया 'सच'!

नई दिल्ली: 'पठान' (Pathan) की रिलीज के बाद से ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लगातार सुर्खियों में हैं. उनकी इस कमबैक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े. अब शाहरुख फिर से दर्शकों के सामने दमदार अंदाज में पेश होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. ऐसे में किंग खान अपने चाहने वाले के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो रहे हैं. कुछ देर पहले ही उन्होंने फिर से ट्विटर पर आस्क एसआरके सेशन के दौरान फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान एक्टर को एक फैन ने धमकी भी दे दी.

वैसे, शाहरुख खान का फैंस को जवाब देने का अपना ही एक मजेदार अंदाज है. फैंस भी इसका खूब लुत्फ उठाते हैं और सुपरस्टार से सवाल पूठने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते. अब एक फैन ने किंग खान की सिक्स पैक ऐब्स वाली फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा, 'खान साहब FIR कर रहा हूं आपके खिलाफ कि ये बंदा झूठ बोलता है कि ये 57 साल का है.'

Please mat karo yaar. Theek hai main hi maan jaata hoon I am 30 years old. There I have now told you the truth..and that’s why, even my next film is called Jawan https://t.co/rIH1lnsAWm

