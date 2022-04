Avatar-The Way Of Water: इस दिन रिलीज होगी फिल्म, फर्स्ट लुक के साथ सामने आई ये दिलचस्प जानकारी

नई दिल्ली: जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार (Avatar)' ने दुनियाभर में ऐसा तहलका मचाया कि फैंस इसके सीक्वल की मांग करने लगे. अब 'अवतार' के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, फिल्म के सीक्वल यानी 'अवतार 2 (Avatar 2)' के टाइटल का ऐलान कर दिया गया है. इसी के साथ फिल्म की पहली झलक और रिलीज डेट सहित कई जानकारियां दी गई है.

13 साल बाद हो रही है वापसी

मेकर्स ने बताया कि सिनेमाकोन के इस सीक्वल को 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर (Avatar The Way Of Water)' नाम दिया गया है. वहीं, 13 साल के बाद फिल्म की पहली झलक भी दिखा दी गई है. बता दें कि इस इंटरगैलेक्टिक एपिक फिल्म का पहला पार्ट 2009 में रिलीज किया गया था. उसी समय इसके दूसरे पार्ट का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस आइडिया को कैनवस तक लाने में 13 साल लग गए.

इस दिन रिलीज किया जा सकता है ट्रेलर

अब जल्द ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला है. 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का ट्रेलर 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' के साथ देखने को मिल सकता है.

