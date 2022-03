Bachchan Pandey BO Collection: 'द कश्मीर फाइल्स' के सामने दूसरे ही दिन लड़खड़ाई अक्षय कुमार की फिल्म, हुई इतनी कमाई

नई दिल्ली: सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchan Pandey) ऐसे वक्त में रिलीज हुई है, जब देश में 'द कश्मीर फाइल्स' की आंधी चल रही है. हालांकि, विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म के सामने भी फिल्म ने पहले ही अच्छी शुरुआत की थी. लेकिन पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यह फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के तूफान में बह जाएगी और अब होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है.

दूसरे दिन हुआ फिल्म का इतना कलेक्शन

दूसरे ही दिन अक्षय की फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती दिख रही है. इसकी रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन यह मजबूती से 'द कश्मीर फाइल्स' के सामने खड़ी भी है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

#BachchhanPaandey gets hit by the unprecedented #TKF wave across the country... Mass circuits are steady, but plexes remain low on Day 2... Needs to improve its performance on Day 3... Fri 13.25 cr, Sat 12 cr. Total: ₹ 25.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/bnStlDFKg6

