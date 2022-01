'बाहुबली' के 'कटप्पा' को मिली अस्पताल से छुट्टी, कोरोना वायरस को दी मात

नई दिल्ली: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' में 'कटप्पा' का किरदार निभाकर देशभर में पहचान बनाने वाले साउथ के दिग्गज एक्टर सत्यराज को कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अब उनकी सेहत में सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं सत्यराज

Hey guys..Appa got discharged from the hospital last night and back home..He’s totally fine and will resume work after few days of rest..Thank you all for your love and support! #Sathyaraj

