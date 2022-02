Bappi Lahiri Died: बप्पी लाहिरी के निधन पर नम हुईं आंखें, मशहूर हस्तियों ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लाहिरी (Bappi Lahiri) ने अचानक निधन से पूरे देश की आंखें नम हैं. 'डिस्को किंग' के नाम से मशहूर बप्पी दा ने 69 वर्ष की आयु में मुंबई के जुहू इलाके के एक उपनगरीय अस्पताल में अपनी अंतिम सांस. उनका निधन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी हानि है. उनके चाहने वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे. ऐसे अब पूरा देश उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने लगा है.

अक्षय कुमार, अजय देवगन ने हुए भावुक

Today we lost another gem from the music industry… Bappi Da,your voice was the reason for millions to dance, including me. Thank you for all the happiness you brought through your music. My heartfelt condolences to the family. Om Shanti — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 16, 2022

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आज हमने संगीत उद्योग से एक और रत्न खो दिया, बप्पी दा, आपकी आवाज मेरे सहित लाखों लोगों के नृत्य का कारण थी. अपके संगीत के माध्यम से जो खुशी मिली, उसके लिए धन्यवाद. मेरी परिवार के लिए हार्दिक संवेदना है. ओम शांति.'

Bappi Da was so endearing in person. But, his music had an edge. He introduced a more contemporary style to Hindi film music with Chalte Chalte, Suraksha & Disco Dancer.

Shanti Dada You will be missed — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 16, 2022

अजय देवगन ने ट्विटर पर यह कहा, 'बप्पी दा व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारे थे. लेकिन उनके संगीत में एक धार थी. उन्होंने 'चलते चलते', 'सुरक्षा' और 'डिस्को डांसर' के साथ हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक और समकालीन शैली पेश की. ओम शांति दादा, आपकी कमी खलेगी.'

इन हस्तियों ने भी दी श्रद्धांजलि

विद्या बालन पर फिल्म 'डर्टी पिक्चर' में बप्पी लाहिरी के लोकप्रिय नंबर 'ऊह ला ला' का फिल्मांकन किया गया था. एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, 'मैं चाहती हूं कि आप जहां भी जाएं वहां आनंद में रहे बप्पी दा, क्योंकि आप अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को खुशी दी हैं.'

दिग्गज अदाकारा नीना गुप्ता ने बप्पी दा के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अभी कुछ दिन पहले ही तो साथ शूट कर रहे थे.'

Another legend gone. #BappiLahiri. Had the good fortune of working closely with him when I shot an ad for p&g and then when I worked with White Feather Films for @_SanjayGupta. Man of incredible melody and talent. pic.twitter.com/FlQUiPm9yl — Hansal Mehta (@mehtahansal) February 16, 2022

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने बप्पी लाहिरी के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद किया और कहा, 'एक और दिग्गज चला गया. उनके साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला जब मैंने पी एंड जी के लिए एक विज्ञापन की शूटिंग की और फिर जब मैंने संजय गुप्ता के लिए व्हाइट फेदर फिल्म्स के साथ काम किया.'

विशाल ददलानी और भूमि पेडनेकर ने भी किया ट्वीट

संगीतकार विशाल ददलानी ने पीढ़ी के लिए बात की, उन्होंने ट्वीट किया, 'बप्पी दा एक दिग्गज से अधिक थे. वह एक दोस्त थे. वह हमेशा शेखर और मेरे प्रति दयालु थे और हम परस्पर सम्मान और प्रशंसा साझा करते थे. विश्वास नहीं कर सकता कि वह हमारे साथ नहीं है.' एक व्यक्तिगत नोट पर, उन्होंने कहा, 'पहले मेरे पिताजी, फिर लताजी, फिर बप्पी दा. 2022 वास्तव में कठिन है. बहुत कठिन. बप्पा, रेमा, श्रीमती लाहिरी और पोते-पोतियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना.'

भूमि पेडनेकर ने ट्वीट किया, 'महान बप्पी लाहिरी जी के निधन से दिल टूट गया. वास्तव में एक बड़ी क्षति है. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना. आपका संगीत हमेशा जीवित रहेगा, सर.'

