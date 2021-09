Bhojpuri Actress मोनालिसा ने बिखेरे हुस्न के जलवे, दिखा पहले से भी ज्यादा बोल्ड अंदाज

नई दिल्ली: भोजपुरी सिनेमा से लेकर वेब सीरीज (Web Series) तक अपना सफर तय कर चुकी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) इन दिनों छोटे पर्दे पर पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं. अभिनेत्री ने अपने दम पर काफी कम समय में करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है. यही कारण है कि वह अब किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

फैंस को अपडेट करती रहती हैं मोनालिसा

एक्टिंग के अलावा मोनालिसा (Monalisa) अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस के बीच सुर्खियों में रहती हैं. लोग भी उनके लेटेस्ट पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

फिर सुर्खियों में आईं एक्ट्रेस

अब एक बार फिर से मोनालिसा (Monalisa) फैंस के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह स्काई ब्लू कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की इन तस्वीरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. पिक्स (Monalisa Pics) में देखा जा सकता है कि मोनालिसा हॉट और बोल्ड अदाएं दिखा रही हैं.

तस्वीरों पर आईं कमेंट्स की बाढ़

मोनालिसा (Monalisa) को बिकिनी में देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. उनकी तस्वीरों को 20 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. तस्वीरें साझा कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Leave Footprints Of Love And Kindness Wherever You Go'. मोनालिसा फोटोज में अलग-अलग पोज दे रही हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो मोनालिसा (Monalisa) पिछली बार टीवी शो 'नमक इस्क का' में नजर आई थीं. मोनालिसा भले भोजपुरी स्टार हों लेकिन उनको असली पहचान बिग बॉस से मिली थी.

