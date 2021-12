बेहद सिंपल लुक में नजर आईं मोनालिसा, सादगी देख फिदा हुए फैंस

नई दिल्ली: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Actress) के बाद अब हिंदी टीवी सीरियल्स में धमाल मचा रहीं खूबसूरत एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. हर किसी की जुबां पर बस एक्ट्रेस का ही नाम चढ़ा हुआ है. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीत ही हैं, साथ ही फैंस उनके स्टाइलिश अंदाज के दीवाने रहते हैं.

बेहद सिंपल लुक में दिखीं एक्ट्रेस

अब मोनालिसा एक बार फिर से अपनी लेटेस्ट फोटोज की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. इस तस्वीरों को देखने के बाद फैंस हैरान हो गए हैं. हमेशा सज-संवरकर अदाएं दिखाने वाली मोनालिसा इस बार बेहद सिंपल लुक में दिख रही हैं.

तस्वीरें देख लोगों को हुई चिंता

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोनालिसा लाइट पिंक कलर की साड़ी में नो मेकअप लुक में दिख रही हैं. मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बंधे हुए बाल फैंस को हैरान कर रहे हैं. तस्वीरों में वह कहीं खोई हुई दिख रही हैं, लेकिन इस दौरान भी एक्ट्रेस के चेहरे पर दिलकश मुस्कान कायम है. हालांकि मोनालिसा की सागदी ने यूजर्स को दीवाना बना दिया है.

वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी हैं मोनालिसा

अब मोनालिसा के इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर अलग-अलग रिएक्शन दे रही हैं. अगर आपको भी मोनालिसा की इन तस्वीरों को देखने के बाद चिंता हो रही है, तो बता दें कि ये तस्वीरें उनकी आने वाली वेब सीरीज की हैं. एक्ट्रेस इन दिनों किसी वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी हैं. फोटोज शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, 'Every Act Is An Expression Of One’s Self….'.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं मोनालिसा

एक्ट्रेस भी अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी बोल्ड और हॉट फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस का दिल धड़का ही देती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें मोनालिसा जल्द ही वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं. फिलहाल वह टीवी शो 'Ankahee Dastaan' में दिखाई दे रही हैं.

