मोनालिसा ने ब्लैक साड़ी पहन बेडरूम में दिए बोल्ड पोज, इन तस्वीरों ने मचाई हलचल

नई दिल्ली: भोजपुरी और टीवी की मशूहर अदाकारा मोनालिसा (Monalisa) कभी अपने डांस तो कभी अपनी एक्टिंग के कारण छाई रहती हैं. अभिनेत्री ने आज अपनी मेहनत के जरिए अलग पहचान बनी ली है. फैंस उनके हर अंदाज को देखना पसंद करते हैं. भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में एक मोनालिसा (Monalisa) का नाम भी शामिल है.

अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं मोनालिसा

एक्टिंग के अलावा अभिनेत्री मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया साइट्स पर काफी एक्टिव रहती हैं और किसी न किसी जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. मोनालिसा अक्सर अपनी फोटोज और वीडियो के चलते काफी सुर्खियों में रहती हैं.

फैंस मोनालिसा की लेटेस्ट फोटोज और वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं. इसी कारण उनके पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं.

ब्लैक साड़ी में नजर आईं मोनालिसा

इसी बीच मोनालिसा (Monalisa) की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें वह ब्लैक साड़ी में दिलकश अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों में मोनालिसा ब्लैक कलर की साड़ी में कातिलाना अंदाज दिखा रही हैं. लाइट मेकअप और खुले बाल उनके लुक को और ग्लैमरस बना रहे हैं.

तस्वीरें साझा कर लिखा ये कैप्शन

फोटोज साझा कर मोनालिसा (Monalisa) ने कैप्शन में लिखा, 'lack As The Devil…Hot As Hell… Pure As An Angel… Sweet As Love'. फैंस उनके इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. मोनालिसा फोटोज में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मोनालिसा इन दिनों टीवी शो 'नमक इस्क का' में नजर आ रही हैं. उनके साथ ही इस सीरियल में श्रुति शर्मा और आदित्य ओझा, विशाल आदित्य सिंह भी काम कर रहे हैं. इसके अलावा मोनालिसा 'बिस बॉस' का हिस्सा भी रह चुकी हैं.

