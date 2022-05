Bhool Bhulaiyaa 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की आंधी, दूसरे दिन भी जलवा बरकरार

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म 'भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यह फिल्म पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के जरिए पहली बार कार्तिक किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बने हैं. 'भूल भुलैया 2' से मेकर्स को जैसी उम्मीदें की गई थीं. यह उन पर खरी भी उतरती नजर आ रही है. कार्तिक ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह जब भी पर्दे पर आएंगे कुछ न कुछ धमाल ही मचाएंगे.

थिएटर्स में धमाल मचा रही है 'भूल भुलैया 2' की फिल्म

फिल्म ने सिनेमाघरों में धमाल मचाना शुरू कर दिया है. कमाल की बात ये है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रर्दशन कर रही है. शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी समाने आ चुका है, जिसे देख मेकर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने 'भूल भुलैया 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

दूसरे दिन फिल्म ने किया इतना कारोबार

पहले दिन 14.11 करोड़ का बिजनेस करने वाली 'भूल भुलैया 2 ने दूसरे दिन 18.34 करोड़ का कारोबार किया है. पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन मिला कर फिल्म अब टोटल 32.45 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

#BhoolBhulaiyaa2 hits the ball out of the park on Day 2... Biz jumps across #India... Wins over youngistaan *and* families, metros *and* mass pockets... Eyes ₹ 55 cr [+/-] weekend, strong chance of going past ₹ cr... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr. Total: ₹ 32.45 cr. #India biz pic.twitter.com/6zKGoGYqZ7

taran adarsh (@taran_adarsh) May 22, 2022