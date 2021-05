भूमि पेडनेकर पर टूटा दुखों का पहाड़, 24 घंटों में दो करीबियों की मौत, तीन की हालात गंभीर

नई दिल्ली: इन दिनों कोरोना वायरस के कारण देश के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं. सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि सुख-सुविधाओं में घिरे बैठी मशहूर हस्तियां भी इस दौर में परेशान हैं. ऐसे अब खबर आई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक बार एक उन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उबरने में भी शायद उन्हें सालों लग जाएंगे.

लगातार लोगों की मदद कर रही हैं भूमि

बता दें कि भूमि उन सितारों में से एक हैं जो लगातार इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रही हैं और लोगों को जागरुक करने में अपना पूरा समर्थन दे रही हैं. इस दौरान वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. इसी दौरान अब भूमि ने खुद अपने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में अपने दो करीबियों को खो दिया है.

पूरी हिम्मत से लड़ रही हैं भूमि

Have lost 2 people we love from my immediate world in the last 24 hours, 3 super critical. I’ve spent my day looking for Oxygen & beds for the ones we can save. No space for grief. Only action. Really can’t wait for this to be over. Please do your bit. #covidwarrior #CovidIndia

— bhumi pednekar (@bhumipednekar) May 2, 2021