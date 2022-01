भूमि पेडनेकर ने पहना बेहद डीप नेक छोटा टॉप, सोशल मीडिया पर हुई हलचल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बधाई दो' (Badhaai Do) को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'दम लगा के हईशा' (Dum Laga Ke Haisha) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली भूमि आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

बेहद हॉट अवतार में नजर आईं भूमि

भूमि ने अपने अभिनय से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीता ही है, साथ ही लोग उनकी दिलकश अदाओं के भी दीवाने रहते हैं. अब एक्ट्रेस एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं. भूमि ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका काफी हॉट और बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है.

डीप नेक रेड क्रॉप टॉप पहने दिखीं भूमि

अपने नए फोटोशूट के लिए भूमि ने रेड कलर का प्रिंडेट क्रॉप टॉप और येलो पैंट को चुना है. अपने लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए भूमि ने लाइट मेकअप किया हुआ है. यहां उन्होंने बालों को कर्ल कर खुला छोड़ा है. वाकई अभिनेत्री की दिलकश अदाएं कमाल की लग रही हैं. लोगों के लिए उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

भूमि की अदाओं ने किया मदहोश

फोटोज शेयर करते हुए भूमि ने कैप्शन में लिखा, 'Love, Ibiza & Badhaai Do on my mind'. उनकी तस्वीरों को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. फैंस कमेंट कर लगातार भूमि की तारीफ कर रहे हैं. उनकी किलर अदाओं ने फिर से फैंस को मदहोश कर दिया है. बता दें कि भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) एक्टिंग के अलावा अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.

