इस देश के 'नेशनल एंथम' से अनु मलिक ने चुराई धुन, सालों बाद टोक्यो ओलंपिक में हुआ खुलासा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनु मलिक (Anu Malik) पर कई बार धुन या म्यूजिक चुराने का आरोप लग चुका है. एक बार फिर अनु सोशल मीडिया पर गाने के धुन को चुराए जाने को लेकर ट्रोल किए जा रहे हैं.

Israel’s national anthem has uncanny resemblance to Mera Mulk Mera Desh Mera Ye Chaman song from Diljale at a lower tempo.

And since Anu Malik was the music director, I am convinced now that he copied even that music too from here. https://t.co/zpgyrovmr5

— Neta Ji (@AapGhumaKeLeL0) August 1, 2021