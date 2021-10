Bigg Boss 15: प्रीमियर से पहले ही सलमान खान के शो पर भड़के लोग, जानिए क्यों उठी बॉयकॉट की मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का होस्टिंग वाला विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ रहा है. शो दर्शकों के बीच धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है. शो को लेकर हर दिन नई अपडेट्स सामने आ रही हैं, जिससे शो के लिए उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है.

ट्विटर पर हुई बायकॉट की मांग

Let's show them the power why the culprits Rhea allowed to enter into the reality show isn't there is no law for accused.

इसी के साथ हर दिन शो के नए प्रोमो भी रिलीज किए जा रहे हैं, ऐसे में शो के लिए उत्सुकता भी काफी बढ़ने लगी है. जहां एक ओर सोशल मीडिया पर भी इस शो के लिए एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें- सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को बीता एक महीना, आज भी शहनाज गिल को ढूंढ रहे हैं फैंस

वहीं, अब शो के शुरू होने से पहले ही बिग बॉस 15 को बायकॉट करने की मांग हो रही है. यूजर्स चाहते हैं कि शो को बायकॉट कर दिया जाए. तमाम यूजर्स सलमान खान के इस शो पर निशाना लगा रहें हैं और इसे बायकॉट करने को कह रहें हैं.

सुशांत सिंह राजपूत से है कनेक्शन

As far as BoycottBiggBoss15 is concerned, we are already boycotted the entire bullywood and Big Boss long ago. But let's do it once again to show our strength to this bullywood and that senior citizen anchor of Big Boss

SatyagrahaSushant pic.twitter.com/Tx4RON6WoO

Varsha (TherealVarsha) October 2, 2021