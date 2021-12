Bigg Boss 15: रश्मि देसाई ने उमर रियाज से किया प्यार का इजहार, दंग रह गए घरवाले

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' में हर दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं. अब हाल के एपिसोड शो की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रश्मि देसाई ने 'टिकट टू फिनाले' टास्क के दौरान उमर रियाज से अपने प्यार का इजहार करते हुए आई लव यू कहा है. रशिम ने ऐसा तब भी किया जब उनकी देवोलीना भट्टाचार्जी के साथ तीखी बहस हो रही थी.

देवोलीना और रश्मि में दिखी तीखी बहस

पिछले एपिसोड में, जब अभिजीत बिचुकले ने देवोलीना से उनके गाल पर किस करने के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें सीमा पार न करने की चेतावनी दी थी. तेजस्वी प्रकाश, देवोलीना के लिए खड़ी हुई, लेकिन रश्मि उनके पक्ष में नहीं थीं.

What is this behaviour #RashmiDesai

I lovvveee you ok Umar

And #UmarRiaz what's the wrong with you ?? Why you are so afraid??pic.twitter.com/QpPcngXxv8

— (@shuvaghosh) December 16, 2021