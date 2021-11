Bigg Boss 15: शमिता शेट्टी के फैंस को बड़ा झटका, इस वजह से एक्ट्रेस हुई शो से अचानक बाहर!

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) शुरुआत से ही अपनी टीआरपी के लिए जद्दो-जहद कर रहा है. मेकर्स इसे दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अब शो को एक और झटका लग गया है. दरअसल, हाल ही में खबर आई है कि शो से एक्ट्रेस और एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) बाहर हो गई हैं.

अचानक बिगड़ी शमिता की तबीयत

हालांकि, शमिता एलिमिनेशन की वजह से नहीं, बल्कि अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण शो से बाहर हुई हैं. उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के कारण शो से बाहर किया गया है.

