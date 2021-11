Bigg Boss 15: क्या ये कंटेस्टेंट्स हो गए हैं ट्रॉफी के दावेदार? VIP Zone ने बदला खेल

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) में हर दिन दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं. वहीं, मेकर्स अब भी लगातार दर्शकों को इसके साथ जोडे़ रखने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ऐसे में अब जल्द ही घरवालों के साथ दर्शकों को भी झटका लगने वाला है. बीते वीकेंड के वार में शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने बताया था कि शो में फिनाले की रेस शुरू होने वाली है.

बिग बॉस देंगे वीआईपी जोन टास्क (VIP Zone Task)

अब आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि बिग बॉस घर के सभी सदस्यों को एक वीआईपी जोन टास्क देंगे. जिससे पूरा खेल बदलने वाला है. इस वीआईपी जोन में प्रवेश करने वाले कंटेस्टेंट्स ही फिनाले की रेस में शामिल हो पाएंगे और वही सदस्य ट्रॉफी के भी दावेदार होंगे. बिग बॉस की इस घोषणा को सुनने के बाद घर के सभी सदस्य हैरान हैं.

कैप्टन को मिल सकती है पावर

ऐसे में जहां एक ओर घर के सभी सदस्यों ने वीआईपी जोन में एंट्री करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है. वहीं दूसरी ओर दर्शक भी यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि फिनाले में कौन-कौन से सदस्य पहुंचने वाले हैं.

इसी बीच शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने इस टास्क के तहत कैप्टन उमर रियाज को एक खास पावर भी सौंपी है.

इन सदस्यों को मिल सकती है एंट्री

अब इस टास्क को लेकर द खबरी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि वीआईपी जोन में एंट्री करने वाले सदस्यों में तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, निशांत भट्ट को एंट्री मिल गई है.

