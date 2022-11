Bigg Boss 16: गुस्से में एमसी स्टैन ने खोया आपा, इस कंटेस्टेंट पर उठाया हाथ!

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के सभी सीजन्स हमेशा से ही विवादित रहे हैं. अब 'बिग बॉस 16' भी हर दिन खूब हंगामा मचा रहा है. हर सप्ताह इस सीजन के साथ एक नया विवाद भी जुड़ता जा रहा है. पिछले ही दिनों शो की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने बहस के बीच शिव ठाकरा गला पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उनकी गर्दन पर अर्चना के नाखून भी लग गए और अर्चना को घर से बाहर जाना पड़ा था.

बिग बॉस और सलमान खान के गुस्से के बावजूद शो के कंटेस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रही है. इस बार एमसी स्टैन (MC Stan) और शालीन भनोट (Shalin Bhanot) एक दूसरे से भिड़ गए हैं. खबर है कि एमसी स्टैन ने गुस्से में शालीन पर हाथ भी उठा दिया है.

BREAKING - #McStan gets physical with #ShalinBhanot #SalmanKhan in #ShukravaarKaVaar will decide his punishment

What do u think guyzz he'll be thrown out of #BiggBoss house??

— The Khabri (@Thekhabrri) November 17, 2022