Bigg Boss 16 Winner: आखिरी वक्त में बदला खेल, फिनाले की रेस से बाहर होंगे शिव ठाकरे और स्टैन!

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) अपने आखिरी सप्ताह में हैं. इस रविवार को सीजन को अपना विनर मिलने वाला है. ऐसे में शो के फैंस के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं. दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं. वहीं, लोगों ने विनर के नाम को लेकर कयास भी लगाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, अब भी जारी है. इसी बीच वोट्स के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है उससे दर्शकों को बड़ा झटका लग सकता है.

कुछ ऐसा है वोट्स की लिस्ट

द खबरी की रिपोर्ट के अनुसार, वोट्स के आधार पर प्रियंका चहर चौधरी नंबर वन पर चल रही हैं, जबकि एसी स्टैन सबसे लास्ट में नजर आ रहे हैं. अब इन वोटिंग्स को देखते हुए कह सकते हैं कि दर्शकों ने खुद ही बिग बॉस के पूरे खेल को बदल कर रख दिया है. हालांकि, एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के तौर पर दिखेंगे. वहीं, अब वोटिंग ट्रेंड्स इसके विपरीत ही सामने आए हैं.

अब भी बदल सकते हैं आंकडे़

इस वोटिंग ट्रेंड्स के मुताबिक, पहले स्थान पर प्रियंका चहर चौधरी, दूसरे पर अर्चना गौतन, तीसरे पर शालीन भनोट, चौथे पर शिव ठाकरे और पांचवे पर एमसी स्टैन हैं.

#BiggBoss16 Latest Voting Trend

1 #PriyankaChaharChoudhary

2 #ArchanaGautam

3 #ShalinBhanot

4 #ShivThakare

5 #McStan

Source: Same as all other who are posting voting trends

— The Khabri (@TheKhabriTweets) February 10, 2023