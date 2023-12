Bigg Boss 17: मनारा चोपड़ा बनीं शो की 'वैम्प', एक्ट्रेस का खेल देख बुरी तरह भड़कीं टीवी की हस्तियां

Bigg Boss 17: सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाला विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' भी लगातार सुर्खियों बना हुआ है. शो में सभी कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. इस सीजन प्यार, दोस्ती और तकरार सब साफ-साफ दिखाई दे रहा है. वहीं, पिछले दिनों आयशा खान की एंट्री के बाद से तो घर में और तहलका मच गया है. खासतौर पर मनारा चोपड़ा की तो जैसे नींदे उड़ गई हैं. आयशा के आने के बाद से ही वह लगातार मुनव्वर फारुकी पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं.

मनारा की हरकतों ने किया परेशान

पिछले कई एपिसोड्स में मनारा सिर्फ मुनव्वर और आयशा को खरी-खोटी ही सुनाती नजर आ रही हैं. उनकी हर बात में इन्हीं दोनों का नाम आ रहा है. ऐसे में अब दर्शक भी मनारा की हरकतों से परेशान होने लगे हैं. वहीं, अब सेलेब्स का गुस्सा भी मनारा पर फुटता नजर आ रहा है. अब टीवी की मशहूर एक्ट्रेसेस और बिग बॉस के पिछले सीजन्स की कंटेस्टेंट्स रह चुकीं काम्या पंजाबी और देवोलीना भट्टाचार्जी ने मनारा पर अपनी भड़ास निकालते हुए ट्वीट किया है.

काम्या ने निकाली भड़ास

काम्या ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'हे भगवान, वीकेंड के वार का भुगतान अब पूरे हफ्ते करना पड़ेगा! ये औरत बस बोले ही जा रही है. जलन और फ्रस्ट्रेशन तो है ही, ये ऑबसेस्ड भी है. इसके हर एक टॉपिक में सिर्फ मुनव्वर और आयशा हैं. बस करो बोर हो गए हैं.'

Oh god, weekend ke vaar ka bhugtaan ab full week karna padega! This woman is going on n on n on. Jealousy n frustration toh hai hi, she is obssessed too, her only topic of discussion is Munawar n Ayesha bas karo bore ho gaye..!!! @ColorsTV #BB17

