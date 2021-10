Bigg Boss 15: कपड़े बदल रहीं माइशा के पास पहुंचे प्रतीक, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ

नई दिल्ली: 'बिग बॉस' 15 (Bigg Boss 15) का आगाज हो चुका है. इस शो में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी माइशा अय्यर (Miesha Iyer) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह-तरह की चर्चा हो रही हैं. इस बीच शो में पहले ही दिन दोनों के बीच झगड़े की खबर सामने आ रही है.

बिग बॉस शो में दोनों के बीच झगड़ा के पीछे मुख्य वजह यह है कि बिग बॉस के घर में माइशा शॉर्ट्स पहन रही थीं, तभी प्रतीक वहां पहुंच जाते हैं. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो जाती है.

इसके बाद माइशा जोर-जोर से प्रतीक पर चिल्लाने लगती हैं. इस दौरान बिग बॉस के घर में सभी लोग प्रतीक के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इस बीच शमिता बीच में प्रतीक के समर्थन में बोल पड़ती हैं. वह कहती हैं कि प्रतीक का कोई गलत इंटेंशन नहीं था.

क्या है मामला?

बिग बॉस 15 में माइशा अपने ड्रेस के अंदर शॉर्ट्स पहनना चाहती हैं लेकिन इसके लिए प्रतीक माइशा को वॉशरूम यूज करने से मना कर देते हैं. इसके बाद माइशा लगेज एरिया के साइड में कपड़े बदलने लगती हैं.

Here’s the video lovelies! Our fave #ShamitaShetty telling it like it is. Taking a stand for #PratikSehajpal #BiggBoss15 pic.twitter.com/V4tYMfwNTy

— alittlebitpush (@parash08) October 4, 2021