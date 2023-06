Bigg Boss OTT 2: इस बार दर्शकों की उंगलियों पर नाचेंगे कंटेस्टेंट्स, जनता को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) में सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दिया है. जल्द ही ये सीजन टेलीकास्ट होने वाला है. मेकर्स भी इस एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे है. लगातार शो से जुड़ी नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. अब इस सीजन का एंथम सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है. इसी के साथ एक नया खुलासा भी हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार हर कमान दर्शकों के हाथों में ही होगी.

रैपर रफ्तार के साथ किया रैप

शो के एंथम सॉन्ग में होस्ट सलमान खान के साथ रैपर और सिंगर रफ्तार भी नजर आ रहे हैं. सलमान ने रैप करते हुए दर्शकों को इस सीजन के बारे में समझा दिया है.

The anthem of the biggest reality show, Bigg Boss OTT 2 is here.

Kiski lagegi, kiski bachegi hai aapke power mein, kyunki iss baar JANTA HAI ASLI BOSS!

Written, Composed & Backing Vocals by @raftaarmusic #BBOTT2 streaming free 17 June onwards only on #JioCinema.… pic.twitter.com/WKba1e6onC

— ColorsTV (@ColorsTV) June 9, 2023