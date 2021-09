उर्फी जावेद ने ट्रेडिशनल अवतार में जीता फैंस का दिल, लगाया बोल्डनेस का तड़का

नई दिल्ली: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. वह हाल ही में 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं, उर्फी शो से आउट होने वाली पहली सदस्य थीं. बिग बॉस का ओटीटी सीजन खत्म हुआ है जिसकी विनर दिव्या अग्रवाल रही थीं.

अक्सर इंटरनेट का तापमान हाई कर देती हैं उर्फी

उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह जब से शो से बाहर आई हैं, उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है.

वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर इंटरनेट का तापमान हाई कर देती हैं. उनके फैंस भी उर्फी के लेटेस्ट पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. वह बिग बॉस ओटीटी के बाद से अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं.

ट्रेडिशनल अवतार में नजर आईं उर्फी

अब एक फिर से उर्फी जावेद (Urfi Javed) फैंस के बीच छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ट्रेडिशनल अवतार में बोल्डनेस का तड़का लगाती नजर आ रही हैं.

हर बार वेस्टर्न ड्रेस में फोटोज शेयर करने वाली उर्फी ने अब ट्रेडिशनल अवतार में फोटोज शेयर कर फैंस के होश उड़ा दिए हैं. इन फोटोज में उर्फी ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी के साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है. इसके साथ ही पल्ला प्लेट्स में ना लेकर उसे एक ट्विस्ट दिया है.

फोटोज पर आए ताबड़तोड़ कमेंट्स

फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Not saree at all ! What do you guys prefer more? Indian or wester?' फैंस को उर्फी जावेद (Urfi Javed) का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. उनके हजारों फैंस फोटोज को लाइक कर चुके हैं और ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

