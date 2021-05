Billboard Music Awards 2021: इस बार रही द वीकेंड की खूब धाक, देखिए विनर्स की Full List

नई दिल्ली: रविवार 24 मई को बिगबॉर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स 2021 (Billboard Music Awards 2021) का आयोजन किया गया है. इस शानदार इवेंट के दौरान न सिर्फ विजेताओं ने अपने अवॉर्ड्स हासिल किए, बल्कि कई हस्तियों ने अपनी जबरदस्त फरफोर्मेंस से पूरे अवॉर्ड शो में समां बांध दिया. निक जोनस की होस्टिंग वाले इस समारोह में प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी रोमांटिक केमेस्ट्री ने भी सभी का दिल जीत लिया.

'द वीकेंड' की रही धाक

इस साल बिलबॉर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स में सबसे ज्यादा 'द वीकेंड' की धाक देखने को मिली. इसे 16 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला, जिसमें से 10 अवॉर्ड्स इसने अपने नाम किए. अब इस अवॉर्ड शो में विजेताओं की पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है. तो चलिए जानते हैं किसने अवॉर्ड्स अपने नाम किए.

टॉप बिलबोर्ड 200 आर्टिस्ट- टेलर स्विफ्ट

टॉप हॉट 100 आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप मेल आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप फीमेल आर्टिस्ट- टेलर स्विफ्ट

टॉप आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप न्यू आर्टिस्ट- पॉप स्मोक

टॉप रेडियो सॉन्ग्स आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप आर एंड बी आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप आर एंड बी मेल आर्टिस्ट- द वीकेंड

टॉप आर एंड बी फीमेल आर्टिस्ट- डेजा कैट

टॉप सॉन्ग सेल्स आर्टिस्ट- बीटीएस

टॉप सोशल आर्टिस्ट (फैन वोटेड)- बीटीएस

टॉप रैप आर्टिस्ट- पॉप स्मेक

Helluva weekend for @TheWeeknd who went home with just 10 awards at #BBMAs That's...

Top Artist

Top Male Artist

Top R&B Artist

Top R&B Male Artist

Top R&B Album

Top Hot 100 Artist

Top Radio Songs Artist

Top Hot 100 Song

Top Radio Song Top R&B Song pic.twitter.com/9Wjuv5hUp1 — All Baller Zone (@AllBallerZone) May 24, 2021

टॉप रैप मेल आर्टिस्ट- पॉप स्मोक

टॉप रैप फीमेल आर्टिस्ट- मेगन थी स्टैलियन

टॉप लैटिन डूओ/ ग्रुप- इसलैबोन अरमाडो

टॉप लैटिन आर्टिस्ट- बैड बनी

टॉप लैटिन मेल आर्टिस्ट- बैड बनी

टॉप लैटिन फीमेल आर्टिस्ट- कैरोल जी

टॉप रॉक आर्टिस्ट- मशीन गन कैली

Drake wins Artiste of The Decade, brings his son Adonis on stage to accept it at the Billboard Music Awards! #DrakeDecade #BBMAs #BillboardMusicAwards pic.twitter.com/hyjilplxHw — SOSnation blog Hot news daily (@SOSnation_) May 24, 2021

टॉप कंट्री आर्टिस्ट- मॉर्गन वैलन

टॉप कंट्री मेल आर्टिस्ट- मॉर्गन वैलन

टॉप कंट्री फीमेल आर्टिस्ट- गैबी बैरीट्ट

टॉप कंट्री डूओ/ ग्रुप- फ्लोरिडा जियोर्जिया लाइन

टॉप गॉस्पेल आर्टिस्ट- कान्ये वेस्ट

टॉप डांस/इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट- लेडी गागा

टॉप बिलबोर्ड 200 एल्बम- पॉप स्मोक, शूट फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून

टॉप हॉट 100 सॉन्ग- द वीकेंड, ब्लाइंडिग लाइट्स

टॉप लैटिन एल्बम- बैड बनी, YHLQMDLG

टॉप क्रिश्चियन एल्बम- कैरी अंडरवुड, माय गिफ्ट

टॉप स्ट्रिमिंग सॉन्ग्स आर्टिस्ट- ड्रैक

टॉप गॉस्पेल सॉन्ग- कान्ये वेस्ट फीट ट्रैविस स्कॉट, वॉश अस इन द ब्लड

टॉप रैप सॉन्ग- डाबेबी फीट रॉडी रिच, रॉकस्टार

टॉप क्रिश्चियन सॉन्ग- एलिवेशन वर्शिप फीट ब्रैंडन लेक, ग्रेव्स इंटू गार्डंस

टॉप कंट्री सॉन्ग- गैबी बैरेट, आई होप

टॉप डांस/इलेक्ट्रॉनिक सॉन्ग- सेंट जॉन, रोजेज

टॉप रॉक सॉन्ग- एजेआर, बैंग

टॉप लैटिन सॉन्ग- बैड बनी एंड झे कॉर्टेज, डैकिटी

टॉप हॉट 100 सॉन्ग- द वीकेंड, ब्लाइंडिग लाइट्स

