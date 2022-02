Love Hostel Trailer: बॉबी देओल ने दिखाया बेहद खतरनाक अंदाज, विक्रांत और सान्या की दिलेरी ने किया हैरान

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) को पर्दे पर रोमांटिक हीरो के किरदार में ही देखा गया है. लेकिन पिछली बार उन्होंने वेब सीरीज 'आश्रम' से अपनी जो अलग छवि बनाई है, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया है. अब एक बार फिर से बॉबी लोगों के होश उड़ाते दिख रहे हैं. हाल ही में उनकी अगली फिल्म 'लव होस्टल' का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें बॉबी पर से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

जानिए क्या है कहानी

इस लव स्टोरी में सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) और विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को भी लीड रोल में देखा जा रहा है. जो प्यार के खिलाफ खड़े सामाज और उनके खोखले रीति-रिवाजों को तोड़कर एक दूसरे से शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं.

In an unforgiving land where falling in love forfeits your life, a rebellious couple dares to break bounds. Will their love survive?#LoveHostel trailer out now.

Streaming from 25th Feb, exclusively on #ZEE5.https://t.co/oCbnfcQA4v@thedeol @VikrantMassey @sanyamalhotra07

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) February 14, 2022