Brahmastra: अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक आया सामने, फिल्म को लेकर बढ़ी बेसब्री

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इस समय अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. इन दिनों स्टार कास्ट ने जोर-शोर के साथ फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर दिया है. फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. 'ब्रह्मास्त्र' में इन दोनों के अलावा अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

अमिताभ बच्चन के किरदार से उठा पर्दा

अब मेकर्स ने फिल्म से अमिताभ के फर्स्ट लुक से पर्दा उठाया दिया है. अयान मुखर्जी ने बिग बी के कैरेक्टर गुरु को इंट्रोड्यूस किया गया है.

'BRAHMASTRA': BIG B FIRST LOOK LAUNCHED... Team #Brahmāstra Part One: #Shiva unveils #FirstLook of #AmitabhBachchan... Costars #RanbirKapoor, #AliaBhatt, #MouniRoy and #NagarjunaAkkineni... Directed by #AyanMukerji... #BrahmāstraTrailer on 15 June. pic.twitter.com/dcOwaaGfiy

taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2022