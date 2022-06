Brahmastra: रणबीर कपूर की इस हरकत पर भड़के लोग, रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म

नई दिल्ली: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) का ट्रेलर एक दिन पहले यानि 15 जून को रिलीज किया गया है. ट्रेलर में वीएफएक्स और एक्टर्स के लुक्स की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ट्रेलर को देखकर काफी भड़के हुए हैं. उन्होंने रणबीर के एक सीन को लेकर फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर दी है. फिल्म बनाने में मेकर्स को 4 से 5 साल का समय लगा है. कहीं फैंस का गुस्सा उनकी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे.

विवादों में घिरी 'ब्रह्मास्त्र'

करण जौहर के प्रोडक्शन और अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी बज क्रिएट कर दिया गया है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, हर जगह से तारीफें बटोर रहा है. फैंस को इस का बेसब्री से इंतजार था, वहीं उन्हें पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर रणबीर और आलिया का रोमांस देखने को मिलने वाला है, लेकिन ट्रेलर में दिखाए गए एक विवादस्पद सीन को देखकर लोग भड़क पड़े हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है.

इस सीन को देख भड़के फैंस

रणबीर और आलिया की आने वाली फिल्म पर रिलीज से पहले संकट के बादल मंडराने लगे हैं. ट्रेलर में एक सीन में रणबीर कपूर मंदिर में एंट्री करते हैं, और वह उछलकर मंदिर की घंटी बजाते है.

अब इसी सीन पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहां सभी की नजरें उनके पैरों पर टिक गई हैं. दरअसल इस सीन में अभिनेता मंदिर में जूते पहने नजर आ रहे हैं.

ट्विटर पर तरह तरह के कमेंट कर रहे लोग

ट्रेलर के इस सीन को लेकर सभी अपनी अपनी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- 'जूते पहनकर मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं', यही साउथ और हिंदी फिल्मों में अंतर है. साउथ इंडस्ट्री हिंदू कल्चर का सम्मान करती है.

Entering Temple with shoes, this is what we can expect from Urduwood. Bollywood never misses a chance to hurt our sentiments towards Sanatana Dharma.#BoycottBollywood #BoycottBrahmastra #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/FL3XpttpXs

— Aman (@amanrsy) June 16, 2022