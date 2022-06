Brahmastra: 'अंधेरे की रानी' मौनी रॉय का लुक देख फैंस के खड़े हुए रोंगटे, फोटो हो रही वायरल

नई दिल्ली: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), अमिताभ बच्चन (Amitabh bachchan), नागार्जुन (Nagarujna) और निर्देशक अयान मुखर्जी की मोस्टअवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' का इंतजार हर कोई कर रहा है. फिल्म का ट्रेलर 15 जून को रिलीज होने वाला है. ट्रेलर रिलीज होने से पहले फिल्म के मेकर्स सभी कैरेक्टर का पोस्टर टीजर रिलीज कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म से मौनी रॉय का लुक रिलीज किया गया है. इससे पहले अमिताभ बच्चन और नागार्जुन के किरदारों का भी पोस्टर रिलीज किया गया था.

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर रिलीज किया पोस्टर

बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' से मौनी रॉय का लुक रिलीज किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर मौनी के किरदार को रिलीज किया.

वीडियो के साथ करण ने कैप्शन में लिखा- ''कर ले सबको वश में अपने, अँधेरे की रानी है. ब्रह्मास्त्र को हासिल करना, यह जुनून ने ठानी है. Meet the leader of the Dark Forces... our Mysterious Queen of Darkness… Junoon! Watch out for Junoon in our Trailer tomorrow!''

अमिताभ बच्चन, नागार्जुन का दिखेगा अलग अंदाज

फिल्म में अमिताभ बच्चन गुरु का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. धर्मा प्रोडक्शन्स ने सोशल मीडिया अमिताभ बच्चन का लुक भी शेयर किया है, जिसमें वह एक यौद्धा के रूप में नजर आ रहे है. पोस्टर में अभिनेता के चेहरे पर चोट के निशान हैं,

वहीं हाथ में अस्त्र है. निर्माता ने उनका पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था- 'गुरू है गंगा ज्ञान की, काटे भाव का पाश, गुरू उठा ले अस्त्र जब, करे पाप का नाश'. प्रोडेक्शन हाउस ने नागार्जुन का लुक भी रिलीज किया था, जिसमें एक्टर काफी अग्रेसिव लग रहे है. फिल्म में उनके किरदार का नाम अनीश है, जिसके पास कई नंदियों के बराबर शक्तियां हैं.

फिल्म से जुड़े कई साउथ स्टार्स

दरअसल, 'ब्रह्मास्त्र' को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा. इस वजह से मेकर्स ने फिल्म के लिए साउथ स्टार्स से मदद ली है, ताकि फिल्म से दर्शक अच्छी तरह जुड़ सकें. फिल्म में तेलुगू एक्टर नागार्जुन को कास्ट किया गया है, चिरंजीवी ने ट्रेलर को अपनी अवाज दी है. इतना ही नहीं मशहूर निर्देशक एस एस राजामौली और धनुष इस फिल्म को चार भाषाओं में पेश करने वाले हैं.

