'बंटी और बबली 2' का टाइटल ट्रैक रिलीज, सैफ और रानी की जोड़ी ने मचाया तहलका

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की आगामी फिल्म 'बंटी और बबली 2' (Bunty Aur Babli 2) जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को रिलीज किए जाने की सारी तैयारियां की जा रही हैं.

इस बीच इस फिल्म के मेकर्स ने 'बंटी और बबली 2' के टाइटल ट्रैक को रिलीज कर दिया है. यशराज (Yashraj) फिल्मस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिल्म के इस सॉन्ग को 8 नवंबर (सोमवार) को रिलीज किया गया है.

फैंस इस सॉन्ग को खूब पसंद कर रहे हैं. रानी और सैफ की जोड़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली हैं. फैंस इस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए काफी बेताब हैं. 'बंटी और बबली 2' में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और शारवरी (Siddhant Chaturvedi And Sharvari) की जोड़ी भी नजर आने वाली है.

बंटी और बबली 2 के ट्रैक सॉन्ग ने दर्शकों का जीता दिल

बता दें कि यशराज फिल्म्स की अपकमिंग प्रोडक्शन बंटी और बबली 2 ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. यह फिल्म 2005 की यादगार फिल्म का सीक्वल है, जो दो कलाकारों के सेट के बारे में है जो लगातार दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं. यह गीत शंकर-एहसान-लॉय जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों और कलाकारों को लाता है, जिन्होंने संगीत तैयार किया है, सिद्धार्थ महादेवन, जिनकी आवाज ने ट्रैक को बढ़त दी है.

