Cannes Film Festival 2021: खून-खराबे से भरपूर 'टाइटेन' ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, यहां देखे विजेताओं की लिस्ट

नई दिल्ली: 74वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कारों की घोषणा की गई. Cannes Film Festival 2021 में 'टाइटेन (Titane)' फिल्म ने धमाल मचाया. सेक्स और खून-खराबे से भरपूर इस शानदार फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया.

इसके साथ ही फिल्म की डायरेक्टर जूलिया डूकोरनाउ पाल्म डी ओर (कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार) जीतने वाली अब तक दूसरी महिला डायरेक्टर और अकेले यह खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला रहीं.

Spike Lee says 'Titane' wins Palme d'Or at Cannes, US actor Caleb Landry Jones wins best actor, reports AFP news agency #CannesFilmFestival

— ANI (@ANI) July 17, 2021