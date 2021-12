Chandigarh Kare Aashiqui collection: सिर्फ 6 दिनों में आयुष्मान की फिल्म ने किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: पिछले ही दिनों रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर के लीड वाली फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में आयुष्मान ने एक बार फिर से एक अलग कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो काफी सराहा भी जा रहा है. ऐसे में फिल्म के कारोबार में भी शानदार उछाल देखने मिल रहा है.

फिल्म ने किया इतना कारोबार

इस फिल्म ने रिलीज के बाद से सिर्फ 6 दिनों में 20.91 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए आंकड़े शेयर किए हैं.

#ChandigarhKareAashiqui is maintaining a strong trend on weekdays… However, the shows at multiplexes have been reduced today, since #SpiderMan-ia has taken over… Fri 3.75 cr, Sat 4.87 cr, Sun 5.91 cr, Mon 2.15 cr, Tue 2.18 cr, Wed 2.05 cr. Total: ₹ 20.91 cr. #India biz. pic.twitter.com/5CIlhnlD8z

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 16, 2021