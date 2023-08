Chandrayan 3 Landing: चांद पर पहुंचा भारत, खुशी से झूम उठे फिल्मी कलाकार

नई दिल्ली: चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग हो चुकी है. इसी के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है. इस खास मौके पर भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है. आम लोगों से लेकर कई मशहूर हस्तियों ने इस ऐतिहासिक कामयाबी जश्न सोशल मीडिया पर मनाना शुरू कर दिया है. कई फिल्मी सितारों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट्स किए हैं.

अक्षय कुमार जताई खुशी

A billion hearts saying THANK YOU @isro . You’ve made us so proud. Lucky to be watching India make history. India is on the moon, we are over the moon. #Chandrayaan3

अक्षय कुमार ने अपनी खुशी जताते हुए लिखा, 'करोड़ों दिल इसरो का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. आपने हमें गौरान्वित किया. भारत को इतिहास बनाते देख खुद को खुशनसीब महसूस कर रहा हूं. भारत चांद पर है, हम चांद पर हैं. #Chandrayaan3.'

Congratulations to @isro for the remarkable success of #Chandrayaan3 's landing! A proud and historic moment for all Indians. Jai Hind! https://t.co/mt2FZRMqfq

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लिखा, 'इसरो को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई. हर भारतीय के लिए गर्व और ऐतिहासिक पल. जय हिंद.'

ऋतिक रोशन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आज मेरा दिल गर्व से थोड़ा और फूल चुका है, क्योंकि मैं अपने लोगों को ऊंची उड़ान भरते और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए देख रहा हूं.

My heart swells with pride a little more today, as I witness my people soar high and give their very best.

Congratulations & all my respect to @isro & the geniuses behind #Chandrayaan3's lunar exploration mission. #IndiaOnTheMoon https://t.co/pTKgptUflu

