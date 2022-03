विल स्मिथ के जोरदार थप्पड़ ने चमकाई कॉमेडियन क्रिस रॉक की किस्मत, मिले ये बड़े फायदे!

नई दिल्ली: ऑस्कर 2022 (Oscar 2022) इस बार काफी चर्चा में रहा, जिसकी एक खास वजह रही इस इवेंट के होस्ट क्रिस रॉक (chris Rock) और एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) के बीच का विवाद. दरअसल, इवेंट के दौरान क्रिस ने विल की पत्नी को लेकर एक ऐसा मजाक कर दिया था जो एक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया. इसके बाद उन्होंने सबके सामने मंच पर ही क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.

क्रिस को हुआ विवाद का फायदा

अब इस हंगामे को लेकर दुनियाभर में खूब चर्चा है. आम से लेकर खास तक हर शख्स विल स्मिथ के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है. ऐसे में लगता है कि क्रिस रॉक को इस विवाद का काफी फायदा हुआ है. दुनियाभर के लोग अब उनके बारे में हर बात जानने की कोशिश करने लगे हैं. इसके अलावा उनके शोज को भी काफी फायदा हो रहा है.

क्रिस की बढ़ी लोकप्रियता

क्रिस को इस थप्पड़ कांड के बाद काफी लोकप्रियता हासिल हुई है. अब उनके कॉमेडी टूर को इस पूरे विवाद की वजह से काफी फायदा हुआ है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिस रॉक के अपकमिंग कॉमेडी शोज की डिमांड काफी बढ़ गई है. सिर्फ इतना ही नहीं, उनके शोज की टिकट के दामों में भी काफी उछाल देखने को मिलने लगा है.

बढ़ाई गई शो की टिकट की कीमत

कहा जा रहा है कि क्रिस के किसी भी शोज की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा टिकट्स बेचे गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, 18 मार्च को क्रिस का एक शो हुआ था, जिसकी टिकट की कीमत 46 डॉलर यानी भारतीय करेंसी के अनुसार करीब 3500 रुपये रखी गई थी. लेकिन अब उनके अगले शो की टिकट की कीमत 411 डॉलर यानी करीब 31, 274 रुपये हो गई है.

क्रिस लगातार करेंगे वर्ल्ड टूर

क्रिस रॉक के शोज की टिकट्स की कीमत काफी तेजी से बढ़ने लगी है. जिसे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि ऑस्कर सेरेमनी ने विल स्मिथ के साथ हुए झगड़े का उन्हें काफी फायदा मिलने लगा है.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.

— TickPick (@TickPick) March 28, 2022