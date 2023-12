Christmas Movies on OTT 2023: बच्चों से लेकर बड़ों तक, इस क्रिसमस पर देख डालिए ये कॉमेडी और थ्रिलिंग फिल्में

नई दिल्ली: Christmas Movies on OTT 2023: हॉलीवुड में क्रिसमस स्पेशल फिल्में बनाने का चलन रहा है. क्रिसमस की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसी फिल्में बनती रहीं हैं, जिनकी थीम क्रिसमस के आसपास रही है. इन फिल्मों की कहानियों में एक्शन से लेकर रोमांस और रोमांच तक शामिल रहा है. ऐसी ही कुछ फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

1.क्रिसमस ऐज यूजअल (Christmas as Usual)

हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई यह क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे पेट्टर होम्सेन ने इसे डायरेक्ट किया है. इस फिल्म की कहानी दो अलग-अलग कल्चर के कपल थिया और जशन के इर्द-गिर्द रखकर लिखी गई है. फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडियन कनन गिल के साथ इडा उर्सिन-होल्म, मैरिट एंड्रियासेन, मैड्स सोगार्ड पेटर्सनैंड और जोनास स्ट्रैंड ग्रेवली ने काम किया है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

2.द सैंटा क्लॉज (The Santa Clauses)

साल 1994 में रिलीज हुई यह यह एक अमेरिकी क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है, जिसे जॉन पास्किन ने डायरेक्ट किया है. 'द सैंटा क्लॉज' फेमस फिल्म फ्रेंचाइजी है, जिसकी तीन फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. इसमें टिम एलन ने सैंटा क्लॉज का भूमिका निभाई है. 'द सैंटा क्लॉज' फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्में डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं.

3.द पोलर एक्सप्रेस (The Polar Express)

'द पोलर एक्सप्रेस' क्रिसमस को केंद्र में रखकर बनाई जाने वाली फेमस फिल्मों में से एक है. साल 2004 में रिलीज हुई 'द पोलर एक्सप्रेस' अमेरिकी क्रिसमस एनिमेटेड एडवेंचर फंतासी फिल्म है, जिसे रॉबर्ट जेमेकिस ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म की कहानी में एक बच्चा ट्रेन से नॉर्थ पोल की यात्रा पर चला जाता है, जहां वह सैंटा क्लॉस से मिलता है. फिर उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है, जब सैंटा क्लॉस उसे क्रिसमस का पहला गिफ्ट प्राप्त करने के लिए चुनता है और इस फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

4.कैंडी केन लेन (Candy Cane Lane)

1 दिसंबर, 2023 को रिलीज हुई यह क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है, इसे रेजिनाल्ड हुडलिन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में एडी मर्फी के साथ ट्रेसी एलिस रॉस, जिलियन बेल, थडियस जे. मिक्सन, केन मैरिनो, ट्रेवेंटे रोड्स, डेविड एलन ग्रियर और निक ऑफरमैन ने अभिनय किया है. कैंडी केन लेन फिल्म को दर्शक अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

5.फोर क्रिसमस (Four Christmases)

यह अमेरिकी क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है, जिसे सेथ गॉर्डन ने डायरेक्ट किया है. फोर क्रिस्मस फिल्म एक कपल की कहानी दिखती है, जिन्हें घने कोहरे के कारण अपनी क्रिसमस छुट्टियों का प्लान बदलने के बाद फैमिली पार्टी में जाना पड़ता है. इसमें विंस वॉन और रीज विदरस्पून के साथ रॉबर्ट डुवैल, जॉन फेवर्यू, मैरी स्टीनबर्गन, ड्वाइट योआकम, टिम मैकग्रा, क्रिस्टिन चेनोवैथ, जॉन वोइट और सिसी स्पेसक ने अहम भूमिकाए निभाई हैं. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

6.जिंगल ऑल द वे (Jingle All the Way)

साल 1996 में रिलीज हुई यह अमेरिकी क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है, जिसे ब्रायन लेवंत ने डायरेक्ट किया है. अरनोल्ड श्वार्जनेगर अभिनीत जिंगल ऑल द वे फिल्म की कहानी में एक पिता अपने बच्चो को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए टर्बो मैन खिलौना खरीदना चाहता है, जिसे वह पूरे शहर की दुकानों में खोजता है. यह फिल्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

7.ए कासल फॉर क्रिसमस (A Castle for Christmas)

'ए कासल फॉर क्रिसमस' साल 2021 की रिलीज फिल्म है. कहानी एक फेमस अमेरिकी राइटर सोफी पर बेस्ड है, जो स्कॉटलैंड के लिए सफर करती है और खुद के लिए एक महल खरीदना चाहती है, लेकिन महल का मालिक, एक विदेशी को बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं. समझौता खोजने के लिए काम करते हुए, यह जोड़ी लगातार संघर्ष करती रहती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Dunki: किंग खान के आइकॉनिक पोज से जगमगाया दुबई, कूल अंदाज में नजर आए Shahrukh Khan